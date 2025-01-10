FOTO, i primi scatti di Folorunsho al Viola Park: l'incontro con Palladino e il dg Ferrari

Le prima immagini che ritraggono Michael Folorunsho al Viola Park. L'incontro con mister Palladino e Alessandro Ferrari

Michael Folorunsho è giunto a Firenze e si prepara a diventare un nuovo giocatore della Fiorentina. Il centrocampista è giunto alla stazione Santa Maria Novella, per poi dirigersi al Viola Park, dove ha incontrato mister Raffaele Palladino ed il direttore generale Alessandro Ferrari. Le immagini pubblicate sui canali ufficiali del club viola:

Le visite mediche e la firma del contratto previste nella giornata di domani.

VIDEO, Folorunsho è arrivato a Firenze. Il momento del suo arrivo in stazione, ora la firma e le visite mediche

https://www.labaroviola.com/video-folorunsho-e-arrivato-a-firenze-il-momento-del-suo-arrivo-in-stazione-ora-la-firma-e-le-visite-mediche/284205/