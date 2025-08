In seguito ad un’ottima stagione in prestito alla Juve Stabia, questa poteva essere la tournée di Niccolò Fortini ma le condizioni fisiche precarie dell’esterno gli hanno consentito di giocare solo mezz’ora contro il Leicester. La sua prova è stata ingiudicabile, questo non consentirà alla Fiorentina di fare valutazioni approfondite su di lui. Lo riporta La Nazione.