Stagione finita per Fortini alla Juve Stabia. Da oggi al Viola Park per curarsi in vista del ritiro viola

Si è conclusa in anticipo la brillante stagione di Niccolò Fortini con la maglia della Juve Stabia in serie B. Il giovane terzino, di proprietà della Fiorentina, ha riportato un infortunio durante il quarto di finale dei playoff di Serie B contro il Palermo: si tratta di un’infiammazione all’ileopsoas, che non gli permetterà di tornare in campo per le altre partite in programma nei play off, come il ritorno contro la Cremonese e anche l’ipotetica finale.

La Fiorentina, che ha seguito con grande interesse l’exploit del classe 2006, ha deciso di prendersi cura direttamente del percorso di recupero del giocatore. Come riportato da Firenzeviola.it, da oggi Fortini sarà al Viola Park per iniziare il programma riabilitativo in vista del ritorno in campo. Il difensore sarà con ogni probabilità uno dei volti protagonisti del ritiro estivo a Bagno a Ripoli, previsto per la seconda metà di luglio, oltre che della tournée inglese che la Fiorentina dovrebbe confermare anche per questa estate.