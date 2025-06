Tutti vogliono Fortini della Fiorentina, sondaggio del Milan. Ma perché? Numeri e caratteristiche

Niccolò Fortini è tra le rivelazioni del campionato di Serie B. Nato il 13 febbraio 2006 a Camaiore, in provincia di Lucca, è cresciuto nelle giovanili della Fiorentina, proprietaria del suo cartellino (il contratto scadrà il 30 luglio 2027), la quale la scorsa stagione l’ha mandato in prestito alla Juve Stabia. Nel corso della sua giovane carriera ha cambiato spesso ruolo, oggi gioca come terzino. Fortini, tra l’altro figlio d’arte, suo padre Simone ha giocato in Serie C, è un ottimo terzino, poiché ha sia una buona gamba, sia la dote di andare a chiudere sul palo opposto, in questo modo riesce anche a creare pericoli alla difesa avversaria.

Niccolò Fortini nella stagione appena conclusa alla Juve Stabia ha collezionato 25 presenze (23 da titolare) condite da 2 gol e 3 assist. Ora rientra alla Fiorentina, Stefano Pioli a luglio sarà il nuovo allenatore, dunque nel ritiro estivo al Viola Park, il tecnico parmigiano valuterà il giocatore lucchese. Tra l’altro, il classe 2006 è un “jolly” quindi può fare molto comodo alla squadra gigliata, poiché è in grado di giocare sia a sinistra che a destra con la stessa intensità pur avendo come suo piede preferito il destro. Se Dodò non dovesse andare via (il “caso” è da risolvere), potenzialmente potrebbe crescere alle sue spalle, considerando che a sinistra, il sostituto di Robin Gosens è Fabiano Parisi.

Il suo futuro però è ancora tutto da scrivere, da capire anche se desidererà avere un minutaggio maggiore per crescere ulteriormente. Ma per Fortini non mancano sicuramente le pretendenti dopo l’ottima stagione disputata. Tra di esse spunta il Milan di Max Allegri, che ha effettuato un sondaggio, perché è un giovane italiano di ottima prospettiva.