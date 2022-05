Roma e Mourinho fortunati, il Venezia è in serie B. Autostrada per l’Europa stasera

Il pareggio tra Empoli e Salernitana consegna il primo verdetto della stagione per quanto riguarda la zona retrocessione.

Il Venezia, dopo un solo anno in massima serie, fa subito ritorno in B. Con sei punti di distanza dai granata campani e gli scontri diretti a sfavore i veneti non potrebbero infatti più recuperare.

Diventa dunque una formalità la partita di stasera per la Roma di José Mourinho, diretta concorrente della Fiorentina per l’Europa. Infatti i giallorossi, incontreranno questa sera una squadra che ormai non ha nulla per cui lottare e fare punti

LE PAROLE DI ITALIANO IN CONFERENZA