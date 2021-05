Da Salerno sono convinti, i Della Valle vogliono comprare la Salernitana. Lotito vende

Salernitana, “A” dalle uova d’oro. Lotito e Mezzaroma – come titola, in apertura di prima pagina, il quotidiano “La Città” – costretti a vendere: il ritorno di fiamma dei Della Valle. Tiene banco in città la vicenda del passaggio di proprietà, dopo che nella giornata di ieri, in occasione del ritorno a Salerno sul pullman sociale della Salernitana all’Arechi, Cristina Mezzaroma ed Enrico Lotito hanno di fatto formalizzato il congedo, entro 30 giorni, dell’attuale proprietà. Lo riporta Salerno Notizie.

MA QUALCHE TEMPO FA I DELLA VALLE SMENTIRONO QUESTA POSSIBILITA’…