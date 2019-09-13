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Croce su Castrovilli: "Non è una sorpresa, si vedeva che era un giocatore forte non da Serie B"

L'ex giocatore Daniele Croce ha parlato a Radio Sportiva anche di Gaetano Castrovilli.Queste le sue parole: "Per me non è una sorpresa, lo è per chi non lo conosceva prima. Si vedeva che era un giocat...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
13 settembre 2019 11:44
Croce su Castrovilli: "Non è una sorpresa, si vedeva che era un giocatore forte non da Serie B" -
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L'ex giocatore Daniele Croce ha parlato a Radio Sportiva anche di Gaetano Castrovilli.

Queste le sue parole: "Per me non è una sorpresa, lo è per chi non lo conosceva prima. Si vedeva che era un giocatore che non c’entrava niente in Serie B. E’ un bravo ragazzo, umile, può solo migliorare e arrivare ad alti livelli".

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