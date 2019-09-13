Croce su Castrovilli: "Non è una sorpresa, si vedeva che era un giocatore forte non da Serie B"

L'ex giocatore Daniele Croce ha parlato a Radio Sportiva anche di Gaetano Castrovilli.Queste le sue parole: "Per me non è una sorpresa, lo è per chi non lo conosceva prima. Si vedeva che era un giocat...

A cura di Redazione Labaroviola 13 settembre 2019 11:44

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