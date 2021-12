Iachini flop anche a Parma, in tre partite zero vittorie, solo 1 gol fatto: “Contento della difesa”

Non è partita con il piede giusto l’esperienza di Beppe Iachini sulla panchina del Parma, l’ex allenatore della Fiorentina in 3 partite ha raccolto zero vittorie, una sconfitta e due pareggi contro squadre di bassa classifica segnando un solo gol in tre partite.

Iachini ha parlato dopo il pareggio deludente contro l’Ascoli: “Dobbiamo lavorare, abbiamo fatto 3 gare in una settimana ma già gli atteggiamenti ci sono, come l’andare a prendere il predominio del campo cercando sempre la porta, dobbiamo migliorare nell’ultimo passaggio”.

“L’importante è che la squadra abbia lottato e corso contro un Ascoli forte e che si conosce bene, li abbiamo costretti a giocare a 5 a un certo punto perché li stavamo mettendo un po’ in difficoltà, questo deve essere il nostro tema di partita. Si vede la mia mano? Dopo nove giorni, penso che sia presto. Però l’atteggiamento della linea difensiva, la compattezza e lo spirito di giocare in avanti si sono visti, dobbiamo migliorarlo, potevamo creare occasioni in più”.

“La rincorsa per i playoff? Non guardo questo. Pensiamo gara dopo gara, a migliorare e crescere, ma la voglia di prendere in mano la gara, il verticalizzare lo stiamo portando avanti, ho visto segnali incoraggianti e su questi lavoriamo per migliorare ancora”.

