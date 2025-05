L’udienza di primo grado tenutasi oggi, ha decretato 8 punti di penalizzazione al Brescia, 4 da scontare questa stagione e 4 da scontare nella prossima stagione per il mancato pagamento dei contributi entro il termine stabilito. Dunque la nuova classifica di Serie B dice: Brescia retrocesso in Serie C, Sampdoria ai playout e Frosinone salvo. Bisognerà però aspettare l’udienza di secondo grado per avere la conferma del quadro definitivo.