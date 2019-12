Ecco come si delinea la classifica della Fiorentina, dopo i risultati delle partite che si sono disputate alle ore 15. Il Lecce ha perso in casa 2-3 contro il Bologna ed è rimasto per fortuna a 15 punti. Mentre il pareggio per 1-1 al Tardini tra Parma e Brescia, fa salire i lombardi a quota 14 portandosi solamente a tre lunghezze di distanza dalla Fiorentina. La zona retrocessione dista dai viola soltanto tre punti, è bene che qualcuno incominci a prenderne atto, qui non si scherza più.