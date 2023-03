Galeone rivela: “La seconda inchiesta della Juventus è pesantissima. Rischiano seriamente la serie B”

La Juventus procede nel suo cammino in Serie A, dove è reduce dalla vittoria per 4-2 contro la Sampdoria. Nonostante abbiano conquistato sul campo 53 punti – che li proietterebbero virtualmente al secondo posto -, i bianconeri si trovano settimi in classifica, per via della penalizzazione di 15 punti ottenuta a seguito del processo plusvalenze. Tuttavia, secondo alcuni addetti ai lavori ed ex protagonisti del mondo del calcio, tra cui Giovanni Galeone, i guai potrebbero non essere finiti per la Juventus.

Intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss, l’ex allenatore napoletano Giovanni Galeone è ritornato a parlare del caso plusvalenze che coinvolge la Juventus. In particolare, si è soffermato su quella che è la seconda inchiesta avviata nell’ambito specifico, proiettandosi verso lo scenario meno favorevole per il club torinese: “La seconda inchiesta della Juventus è pesantissima. Ritengo che i bianconeri rischino concretamente la Serie B”. Lo riporta il Corriere dello Sport

