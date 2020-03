di Flavio Ognissanti

Pantaleo Corvino lo pagò complessivamente 5 milioni di euro a gennaio 2019, arrivò a Firenze lo scorso giugno per aggregarsi al gruppo di Vincenzo Montella in partenza per il ritiro di Moena. Sarebbe dovuto essere la nuova stella nascente del centrocampo viola e invece adesso non gioca nemmeno in serie B, dove è arrivato in prestito a gennaio.

Stiamo parlando di Simon Zurkowski, centrocampista polacco classe 97, che fu preso dalla Fiorentina dopo aver battuto la concorrenza di Genoa e Juventus. Ma in Italia solo bocciature. Prima Montella, poi Iachini e adesso anche in serie B non riesce a trovare spazio il giovane polacco.

A gennaio di quest’anno Pradè lo ha dato in prestito in serie B a pochi kilometri da Firenze nell’Empoli vogliosa di rilancio dopo una prima parte di campionato horror. Ma Zurkowski è rimasto a guardare anche li. 0 minuti giocati in quasi due mesi con la maglia azzurra. Solo panchina per il giocatore ancora di proprietà della Fiorentina. Eppure c’è chi stravede per il giovane centrocampista, tra cui Cesare Prandelli che ogni volta che ne parla, racconta di un giocatore totale e di un centrocampista completo.

Eppure non se ne sta accorgendo nessuno. Adesso i 5 milioni spesi per il suo arrivo sono già un rimpianto. Sarebbe solo l’ennesimo colpo ricco a vuoto dell’ex dirigente generale della Fiorentina Pantaleo Corvino. L’ennesimo esubero da piazzare faticosamente?