Il Pordenone vuole il giovane viola Zanon. Il terzino è pronto alla prima esperienza in B..
Secondo quanto riporta il sito Gianlucadimarzio.com, sarebbe questione di dettagli per il trasferimento del terzino Luca Zanon al Pordenone. Il difensore, attualmente su sta allenando a Moena coi viol...
A cura di Redazione Labaroviola
18 luglio 2019 13:52
Secondo quanto riporta il sito Gianlucadimarzio.com, sarebbe questione di dettagli per il trasferimento del terzino Luca Zanon al Pordenone. Il difensore, attualmente su sta allenando a Moena coi viola, approderebbe all'ambiziosa società del presidente Lovisa, il quale dopo la promozione in B sembra aver progetti davvero importanti. Dopo la stagione disputata in C col Siena, si prospetta un salto di categoria per il calciatore.
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