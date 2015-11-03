Notizie Robur Siena Fiorentina

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Ufficiale: Baroni è stato ceduto a titolo temporaneo alla Robur Siena

02 settembre 2019 22:06

Il Pordenone vuole il giovane viola Zanon. Il terzino è pronto alla prima esperienza in B..

18 luglio 2019 13:52

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