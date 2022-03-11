L'allenatore del Pisa dice la verità su Lucca: "Attese troppo eccessive per lui, non ha retto aspettative"

Lorenzo Lucca ha segnato il suo ultimo gol su azione nello scorso settembre, poi un rigore a inizio ottobre, da li il nulla

Il tecnico del Pisa Luca D'Angelo ha parlato nel dettaglio anche dell'attaccante Lorenzo Lucca. Partito senza freni a inizio stagione, finito in orbita Nazionale ma arenatosi nella gara di andata contro la Reggina, dello scorso due ottobre, dove ha segnato il suo sesto gol che ha anticipato un lungo digiuno: "Forse a Crotone avrei dovuto farlo giocare, ho sbagliato, avevo fatto una valutazione più che altro fisica. A mio avviso ha avuto una partenza inaspettata anche da noi, è andato molto bene, dopo le attese su di lui sono state eccessive e lui non è riuscito, visto la giovane età, a supportarle con le prestazioni. Dopo ha avuto dei problemi fisici che non gli permettevano di allenarsi tutta la settimana, e per uno con la sua fisicità pesa questa situazione. E’ un giocatore di valore, ora ha una continuità di allenamento che gli permetterà di finire bene la stagione". Lo riporta TMW

LUCCA NON SEGNA UN GOL SU AZIONE DA SETTEMBRE

https://www.labaroviola.com/ricordate-lucca-inizio-stagione-promettente-e-valutazioni-da-capogiro-ora-non-segna-da-ottobre/168656/