Ricordate Lucca? inizio stagione promettente e valutazioni da capogiro, ora non segna da ottobre

Lorenzo Lucca è alle prese con una preoccupante involuzione, ma il Pisa intende puntarci ancora per centrare la promozione.

Un inizio stagione scoppiettante, valanghe di gol nel campionato cadetto con la maglia del Pisa, paragoni pesanti e primi interessamenti da parte di top club come Inter, Juventus e anche Fiorentina. Poi qualcosa si è interrotto, e l'incantesimo di Lorenzo Lucca si è fermato allo scorso 5 ottobre, data della sua ultima in campionato.

L'attaccante Italiano, che qualche sparuta minoranza reputava addirittura già pronto per la maglia della nazionale, ha fatto registrare un preoccupante calo del suo rendimento, un calo costatogli addirittura la maglia da titolare, che gli manca da metà Febbraio.

Il Pisa, che nella recente finestra di Gennaio ha rifiutato un'offerta di dieci milioni da parte del Sassuolo, ha comunque deciso di continuare a puntare sul giovane centravanti, Convinta che possa presto ritornare ad esprimersi al meglio delle sue possibilità.

CUADRADO DIMENTICA IL PASSATO: ''GOL ALLA FIORENTINA EMOZIONE BELLISSIMA. NON VEDEVO L'ORA DI ENTRARE''

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