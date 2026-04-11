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La proposta di Graziani: “Ogni società di Serie A e B con almeno 6 italiani in campo”

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La proposta di Graziani: “Ogni società di Serie A e B con almeno 6 italiani in campo”

Redazione

11 Aprile · 11:59

Aggiornamento: 11 Aprile 2026 · 11:59

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"Camarda e Arena hanno esordito in A a 16 anni ma come fanno a crescere se hanno 3 stranieri davanti?"

La proposta di Ciccio Graziani: “Dal prossimo anno, ogni società di Serie A e di Serie B deve avere almeno 6 italiani in campo. Camarda e Arena hanno esordito a 16 anni in A. Ma se però poi in Prima squadra ci sono 3 stranieri davanti, come fanno questi ragazzi a crescere?”

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