La proposta di Graziani: “Ogni società di Serie A e B con almeno 6 italiani in campo”

La proposta di Ciccio Graziani: “Dal prossimo anno, ogni società di Serie A e di Serie B deve avere almeno 6 italiani in campo. Camarda e Arena hanno esordito a 16 anni in A. Ma se però poi in Prima squadra ci sono 3 stranieri davanti, come fanno questi ragazzi a crescere?”

La proposta di Ciccio #Graziani: “Dal prossimo anno, ogni società di Serie A e di Serie B deve avere almeno 6 italiani in campo. Camarda e Arena hanno esordito a 16 anni in A. Ma se però poi in Prima squadra ci sono 3 stranieri davanti, come fanno questi ragazzi a crescere?” pic.twitter.com/vEIr2Pktcf — Nicolò Schira (@NicoSchira) April 11, 2026