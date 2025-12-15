Repubblica non ha dubbi: “La Fiorentina ha un piede in Serie B. Tifosi passati dalla rabbia alla rassegnazione”

La cronaca della gara racconta di un primo tempo sotto ritmo, segnato dalla traversa di Bernede e dal gol di Orban in contropiede poco prima dell’intervallo, accolto dai fischi del Franchi. Nella ripresa illusione del pari e poi la beffa finale nel recupero, che condanna i viola all’ultimo posto con sei punti, senza vittorie e a otto lunghezze dalla salvezza. La città è passata dalla rabbia alla rassegnazione: fischi, cori amari, lacrime sugli spalti e ultras che lasciano lo stadio in anticipo. La squadra va in ritiro al Viola Park, ma la sensazione è che la Fiorentina abbia ormai un piede in Serie B. Lo scrive Repubblica.