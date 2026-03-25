Martinelli meglio di tutti in Serie B: è già il momento di farne il titolare al posto di De Gea?

Tommaso Martinelli si prende la scena in Serie BKT 2025/2026, conquistando la vetta della classifica dei migliori Under 21 stilata da FACTS Consultancy. La graduatoria si basa sul “Player Level”, un indicatore che valuta l’impatto reale di un calciatore sulla squadra tenendo conto di ruolo, minuti giocati, qualità degli avversari e contesto complessivo.

L’estremo difensore, di proprietà della Fiorentina e in prestito alla Sampdoria da gennaio, guida la lista con un punteggio di 2127, superando tutti i coetanei del campionato cadetto. Un risultato che conferma il valore del classe 2006, da tempo considerato uno dei talenti più promettenti usciti dal settore giovanile viola.

Numeri e continuità stanno rafforzando la sua candidatura per un futuro da protagonista ad alto livello. A questo punto, la domanda sorge spontanea: ha ancora senso aspettare o la Fiorentina dovrebbe iniziare a pensare seriamente di affidargli la porta, magari già dalla prossima stagione, mettendo in discussione anche un nome pesante come De Gea?