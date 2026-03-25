25 Marzo 2026 · Ultimo aggiornamento: 23:12

Labaro viola: il mondo viola minuto per minuto
Martinelli meglio di tutti in Serie B: è già il momento di farne il titolare al posto di De Gea?

News

Martinelli meglio di tutti in Serie B: è già il momento di farne il titolare al posto di De Gea?

Redazione

25 Marzo · 22:45

Aggiornamento: 25 Marzo 2026 · 22:45

TAG:

De GeaFiorentinamartinelliSampdoriaSerie B

Condividi:

di

Il giovane portiere viola domina il ranking U21 in Serie B e rilancia il dibattito sul suo futuro e su quello della porta della Fiorentina

Tommaso Martinelli si prende la scena in Serie BKT 2025/2026, conquistando la vetta della classifica dei migliori Under 21 stilata da FACTS Consultancy. La graduatoria si basa sul “Player Level”, un indicatore che valuta l’impatto reale di un calciatore sulla squadra tenendo conto di ruolo, minuti giocati, qualità degli avversari e contesto complessivo.

L’estremo difensore, di proprietà della Fiorentina e in prestito alla Sampdoria da gennaio, guida la lista con un punteggio di 2127, superando tutti i coetanei del campionato cadetto. Un risultato che conferma il valore del classe 2006, da tempo considerato uno dei talenti più promettenti usciti dal settore giovanile viola.

Numeri e continuità stanno rafforzando la sua candidatura per un futuro da protagonista ad alto livello. A questo punto, la domanda sorge spontanea: ha ancora senso aspettare o la Fiorentina dovrebbe iniziare a pensare seriamente di affidargli la porta, magari già dalla prossima stagione, mettendo in discussione anche un nome pesante come De Gea?

Lascia un commento

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.

Testata giornalistica | Autorizzazione Tribunale di Firenze n.6004 del 03/11/2015
Edimedia editore | Proprietario: Flavio Ognissanti | P. IVA: IT04217880717
CHI SIAMO

© Copyright 2020 - 2026 | Designed and developed by Kobold Studio