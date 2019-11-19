Il Var arriva anche in Serie B. Presidente Balata: "Lo utilizzeremo già nei play-off e nei play-out di questa stagione"

"L'approvazione è arrivata con un consenso altissimo di 19 club su 20", ha annunciato il presidente della Lega B, Mauro Balata. "Ora è solo questione di tempi burocratici, l'obiettivo è partire con l'...

"L'approvazione è arrivata con un consenso altissimo di 19 club su 20", ha annunciato il presidente della Lega B, Mauro Balata. "Ora è solo questione di tempi burocratici, l'obiettivo è partire con l'utilizzazione del Var per la fine della stagione regolare, nei play-off e play-out", ha spiegato il dirigente. "Lo dico con un senso di soddisfazione, non è stato un discorso facile. E' stato affrontato con tutto lo staff della Lega e le società. Il Var è importante per una questione di trasparenza e di serenità. Ogni decisione - ha proseguito Balata - rivista con il sistema tecnologico, nell'ambito del protocollo, rende il clima più sereno. Con questa svolta confermiamo la nostra capacità di innovare. E' importante per la crescita di valore del prodotto Serie B, perché avere una tecnologia così importante significa valorizzarlo".

Repubblica.it