Boateng, dalla Fiorentina al Monza il risultato non cambia, flop in serie B, nessuna conferma

Doppia partenza eccellente in casa Monza. Dopo la mancata promozione in Serie A, e l’eliminazione in semifinale playoff, il club brianzolo dovrebbe cambiare molto in campo. Secondo quanto riporta l’edizione odierna di Tuttosport, Mario Balotelli e Kevin Prince Boateng non dovrebbero essere confermati, con il calciatore ceduto proprio dalla Fiorentina al Monza di Galliani e Berlusconi, che non ha inciso come ci si sarebbe aspettato, dentro e fuori dal campo.

