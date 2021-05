Lotito deve vendere la Salernitana? No, se non ci sono compratori può tenerla. Sarà doppia proprietà

Con la promozione della Salernitana in serie A, si propone il tema della doppia proprietà, dato che Claudio Lotito è il patron sia della Lazio che della squadra campana. Infatti, la Salernitana è controllata da Marco Mezzaroma attraverso la Morgenstern s.r.l. e anche da Claudio Lotito attraverso società Omnia Service One s.r.l., intestata al figlio Enrico.

Considerato che due società nella medesima serie non possono convivere, Lotito ha 30 giorni dal termine dei playoff e dei playout di serie B per vendere il club. Lotito non può vendere il club a parenti fino al 4° grado di parentela né tantomeno a persone riconducibili a lui. Ma Lotito potrebbe anche non vendere la Salernitana ed essere il presidente nella massima serie.

Lo dice il Comma 4 dell’Articolo 16 bis del NOIF (Norme Organizzative Interne Federali) della FIGC, Federazione Italiana Giuoco Calcio. Il Comma 4 dell’Articolo 16 bis del NOIF recita: “Non si dà luogo alle sanzioni di cui al comma 3 (tra cui l’esclusione dal campionato, ndr), qualora il controllo derivi da successione mortis causa a titolo universale o particolare, o da altri fatti non riconducibili alla volontà dei soggetti interessati. Qualora sopravvengano, per i suddetti motivi, situazioni tali da determinare in capo al medesimo soggetto situazioni di controllo diretto o indiretto in società della medesima categoria, i soggetti interessati dovranno darne immediata comunicazione alla FIGC e porvi termine entro i 30 giorni successivi”.

In pratica, se Lotito mette in vendita la società ed entro 30 giorni nessuno la compra, con la mancata presenza di compratori, il patron laziale può tenersi tranquillamente la Salernitana ed esserne il suo presidente anche in serie A.

