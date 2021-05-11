Joe Barone: "Gattuso? Domani siamo a Cagliari con Iachini. Vlahovic è giocatore della Fiorentina"
Il direttore generale della Fiorentina Joe Barone ha parlato rispondendo ad alcune domanda fuori dalla Lega Calcio
A cura di Redazione Labaroviola
11 maggio 2021 17:58
Giornata di assemblea di Lega per la Fiorentina rappresentata dal direttore generale Joe Barone. Al termine della riunione, il dirigente viola, sulla via del ritorno a Firenze, ha risposto velocemente a qualche domanda. Ecco il video
TMW, SILVESTRI ALLA FIORENTINA? PUO ESSERE IL SOSTITUTO DI DRAGOWSKI
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