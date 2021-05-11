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Joe Barone: "Gattuso? Domani siamo a Cagliari con Iachini. Vlahovic è giocatore della Fiorentina"

Il direttore generale della Fiorentina Joe Barone ha parlato rispondendo ad alcune domanda fuori dalla Lega Calcio

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
11 maggio 2021 17:58
Joe Barone: "Gattuso? Domani siamo a Cagliari con Iachini. Vlahovic è giocatore della Fiorentina" - MILAN, ITALY - JULY 29: Joe Barone of ACF Fiorentina attends the Serie A 2019/2020 fixture unveiling on July 29, 2019 in Milan, Italy. (Photo by Emilio Andreoli/Getty Images for Lega Serie A)
MILAN, ITALY - JULY 29: Joe Barone of ACF Fiorentina attends the Serie A 2019/2020 fixture unveiling on July 29, 2019 in Milan, Italy. (Photo by Emilio Andreoli/Getty Images for Lega Serie A)
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Firenze, stadio A.Franchi, 30.11.2019, Fiorentina-Lecce, foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com

Giornata di assemblea di Lega per la Fiorentina rappresentata dal direttore generale Joe Barone. Al termine della riunione, il dirigente viola, sulla via del ritorno a Firenze, ha risposto velocemente a qualche domanda. Ecco il video

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