Caos Serie B: Brescia penalizzato e retrocesso, La Sampdoria si giocherà la salvezza contro la Salernitana.

Un terremoto sconvolge la Serie B italiana: il Brescia è stato penalizzato di 4 punti, retrocedendo così in Serie C con Cittadella e Cosenza. Attualmente u cambi di classifica significativi sono: Frosinone salvo, Salernitana e Sampdoria a giocarsi i playout. Lunedì verrà riprogrammata la gara tra i campani e i genovesi, per decidere chi sarà salvo e chi andrà in C.

Il motivo che ha portato alla penalizzazione di 4 punti attribuita al Brescia è un’irregolarità commessa a Febbraio dalla società nel pagamento di contributi e stipendi. La società di Cellibo avrebbe coperto le tasse con dei crediti d’imposta inesistenti. Se la condanna in primo grado si rivelerà solida si procederà con la penalizzazione, altrimenti si valuterà il da farsi.

In questa controversa vicenda sono coinvolti anche alcuni giocatori della Fiorentina: Amatucci, Christensen e Gentile alla Salernitana, Cerofoli e Distefano per il Frosinone. Tutto cambia in Serie B, e ora aspetteremo gli sviluppi.