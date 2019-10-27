(FOTO) Derby Livorno-Pisa, i tifosi nerazzurri "sognano" la A e la Fiorentina...
Di seguito riportiamo la foto dello striscione esposto nel settore ospiti dai tifosi del Pisa, durante il derby di ieri a Livorno hanno voluto ricordare l'importanza maggiore del derby(secondo loro) p...
A cura di Redazione Labaroviola
27 ottobre 2019 12:37
Di seguito riportiamo la foto dello striscione esposto nel settore ospiti dai tifosi del Pisa, durante il derby di ieri a Livorno hanno voluto ricordare l'importanza maggiore del derby(secondo loro) più importante è sentito, ovvero quello con la Fiorentina e i tifosi viola.
L'incontro per la cronaca si è poi concluso con la vittoria degli amaranto per 1-0.
Ecco la foto: