(FOTO) Derby Livorno-Pisa, i tifosi nerazzurri "sognano" la A e la Fiorentina...

Di seguito riportiamo la foto dello striscione esposto nel settore ospiti dai tifosi del Pisa, durante il derby di ieri a Livorno hanno voluto ricordare l'importanza maggiore del derby(secondo loro) p...

Di seguito riportiamo la foto dello striscione esposto nel settore ospiti dai tifosi del Pisa, durante il derby di ieri a Livorno hanno voluto ricordare l'importanza maggiore del derby(secondo loro) più importante è sentito, ovvero quello con la Fiorentina e i tifosi viola.

L'incontro per la cronaca si è poi concluso con la vittoria degli amaranto per 1-0.

Ecco la foto: