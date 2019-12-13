L'Empoli pensa a Thereau per gennaio. Il francese è il profilo giusto per risalire..
L'Empoli dovrebbe tornare sul mercato a gennaio e cerca un attaccante per rinforzare il proprio reparto avanzato. Secondo quanto riporta pianetaempoli.it il nome giusto potrebbe essere quello di Cyril...
A cura di Redazione Labaroviola
13 dicembre 2019 14:46
L'Empoli dovrebbe tornare sul mercato a gennaio e cerca un attaccante per rinforzare il proprio reparto avanzato. Secondo quanto riporta pianetaempoli.it il nome giusto potrebbe essere quello di Cyril Thereau. Il francese è un prospetto di giocatore esperto che, con i suoi 36 anni, potrebbe portare quel qualcosa in più alla squadra azzurra per migliorare la propria posizione di classifica.
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