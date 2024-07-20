Corriere Fiorentino: “Colpani-Fiorentina, Galliani ha aperto al prestito con diritto di riscatto. C’entra il futuro di Nico”

Colpani è l'obiettivo numero uno dei dirigenti della Fiorentina

La Fiorentina si avvicina a grandi passi ad Andrea Colpani. Il giocatore del Monza è l'obiettivo numero uno dei dirigenti viola che in questi giorni chiuderanno l'affare. Galliani infatti, ha aperto al prestito con diritto di riscatto e adesso bisogna solo trovare l'accordo sulla cifra che si aggira intorno ai 15-18 milioni di euro.

L’incertezza legata al futuro di Nico Gonzalez spiega il perché dell’insistenza sulla formula del prestito.Qualora dovesse rimanere, infatti, e considerando il 3-4-2-1 dal quale vuole ripartire il mister, sarebbe troppo investire certe cifre per un giocatore che sarebbe tatticamente «alternativo» all’ex Stoccarda. Se poi invece Nico dovesse partire, i soldi incassati servirebbero sia per il centrocampo sia per il sostituto. Lo scrive il Corriere Fiorentino.

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