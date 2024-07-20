Nazione: “Lovric è stato proposto alla Fiorentina ma i viola possono spingersi a 8 milioni”
Lovric ritiene chiuso il suo ciclo all'Udinese
A cura di Redazione Labaroviola
20 luglio 2024 09:31
Non solo Colpani. Parallelamente Pradè e Goretti lavorano su altri tavoli. Come quello per Sandi Lovric, che ormai ritiene chiuso il suo ciclo all’Udinese. Alla Fiorentina è stato proposto, ma a cifre non ritenute congrue. Troppi i 12 milioni che vuole l’Udinese per lo sloveno classe ‘96. I viola possono spingersi intorno agli 8, con buona volontà si può chiudere con qualche bonus. Lo scrive La Nazione.