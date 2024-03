Galliani attacca i signori di Monza: “Ora si lamentano pure, prima perdevano con il Giana Erminio”

Adriano Galliani ha appena presentato la partnership commerciale tra il Monza e la Simmenthal, ma si è anche espresso sull’andamento del club: “Non ci siamo mai posti l’obiettivo di andare o meno in Europa, vogliamo restare in Serie A e dare il massimo. In due anni abbiamo battuto Juve, Milan, Inter e Napoli e i signori di Monza si arrabbiamo se perdiamo con le big, quando fino a qualche anno fa perdevano con il Giana Erminio. Questo mi fa incazzare“. L’amministratore delegato del Monza ha anche chiarito la situazione Di Gregorio: “Di lui non ho mai parlato con nessuno”: Infine sulla Lega: “Il format a 20 squadre dura da 20 anni. Non si può uccidere il campionato italiano che è già affossato dalla concorrenza”.

