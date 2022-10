Marì accoltellato, Galliani: “Ferita profonda alla schiena ma non è in pericolo di vita”

“Caro Pablo, siamo tutti qui vicino a te e alla tua famiglia, ti vogliamo bene, continua a lottare come sai fare, sei un guerriero e guarirai presto”.

Questo, sul profilo Twitter del Monza, il messaggio di Adriano Galliani per Pablo Mari, che è stato ferito ad Assago.

L’amministratore delegato del Monza ha spiegato le condizioni del difensore al Tg 2: “Pablo Mari mi dicono che abbia avuto una ferita abbastanza profonda sulla schiena, penetrante ma che non ha toccato organi vitali come i polmoni o altro. Non è in pericolo di vita, ha ovviamente dei problemi ma mi dicono che dovrebbe riprendersi abbastanza rapidamente. Certo, ha dei muscoli lesionati, delle lesioni però non gravissime. È cosciente, lo stanno cucendo e mettendo i punti, è in sala operatoria o qualcosa di simile, sono le notizie che arrivano dagli infermieri”.