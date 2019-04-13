Galliani: "Se ci fosse stato il Fair Play Finanziario il mio Milan non avrebbe vinto 5 Champions League"

Adriano Galliani, amministratore delegato del Monza ed ex dirigente del Milan, ha rilasciato alcune dichiarazioni a margine dell’UEFA Europa League Trophy Tour soffermandosi anche sul tema legato al F...

Adriano Galliani, amministratore delegato del Monza ed ex dirigente del Milan, ha rilasciato alcune dichiarazioni a margine dell’UEFA Europa League Trophy Tour soffermandosi anche sul tema legato al Fair Play Finanziario. Queste le sue parole: “Se ci fosse stato il Financial Fair Play quando abbiamo comprato noi il Milan, non avremmo vinto cinque Champions League, ma avremmo lottato per la salvezza”.

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