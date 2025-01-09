Galliani duro: "Chi non ci crede, può contattare il procuratore e troveremo una nuova soluzione"

Adriano Galliani prova a scuotere il Monza. Lo fa con una lettera diretta ai propri giocatori e pubblicata da Il Cittadino - Monza Brianza, in cui il vicepresidente vicario e amministratore delegato d...

Adriano Galliani prova a scuotere il Monza. Lo fa con una lettera diretta ai propri giocatori e pubblicata da Il Cittadino - Monza Brianza, in cui il vicepresidente vicario e amministratore delegato dei brianzoli si rivolge al gruppo squadra dopo un girone d'andata che li vede all'ultimo posto con 10 punti in 19 gare: "Nel girone d’andata dell’anno scorso avete fatto 25 punti, voi e solamente voi, oggi dobbiamo rifare un girone dello stesso tenore per salvarci. Chi non ci crede, può chiedere al proprio procuratore di mettersi in contatto e provvederemo a trovare una nuova soluzione. Ognuno di voi si faccia un'esame di coscienza e trovi dentro di sé la risposta, è tutto qui quello che volevo dirvi".