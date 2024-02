Galliani schietto: “Il calendario è affollato, sì, ma chi lo affolla? Di certo non la Federazione italiana”

L’amministratore delegato del Monza, Adriano Galliani, si è espresso in merito alla proposta di un campionato italiano in formato ridotto a 18 squadre. Ecco le sue dichiarazioni rilasciate prima dell’assemblea della Lega Serie A:

“È da 20 anni che la Serie A gioca con un formato a 20 squadre. Il campionato che è rimasto sempre lo stesso, con FIFA e UEFA che hanno cambiato, tanto mettendo sempre più partite. Si cambia formato della A per tre o quattro squadre? O per una o due squadre che giocheranno un Mondiale per Club? Noi siamo fermi e dobbiamo cambiare per essere in 8, 10, 12 e per permettere ad alcuni di giocare più partite fatte da altre organizzazioni? Il concetto è semplice. Il calendario è affollato… Ma chi lo affolla? Non la Federazione italiana”.

