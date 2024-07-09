Galliani nega: "Nessuna trattativa in corso con la Fiorentina per Colpani, ma può succedere di tutto"

L'Amministratore Delegato del Monza smentisce le voci: "In questo momento non c'è nessuna trattativa, ma il mercato è lungo

In occasione della presentazione del nuovo allenatore del Monza, Alessandro Nesta, Adriano Galliani ha voluto così smentire i contatti con la Fiorentina per Andrea Colpani. Il Flaco è uno dei nomi per il nuovo centrocampo viola. Le sue parole riportate da TMW:

"Non c'è nessuna trattativa in corso con la Fiorentina, è inutile parlare di mercato perché da qui al 30 agosto può succedere tutto e il contrario di tutto. In questo momento non c'è nessuna trattativa che riguardi Colpani con nessuna squadra, compresa la Fiorentina. Poi questo non vuol dire nulla, ma al momento è così".

DODO: “LA FIORENTINA MI HA ABBRACCIATO E ACCOLTO DOPO L’UCRAINA, QUEST’ANNO DOBBIAMO ALZARE IL LIVELLO”

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