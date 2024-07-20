Nazione: “Colpani-Fiorentina prestito oneroso da 5 milioni, diritto di riscatto a 13 che può diventare obbligo”

Pradè ha chiesto il calciatore, il Monza lo valuta 20 milioni

Colpani-Fiorentina, avanti a fuoco lento. Il riassunto delle ultime ore è questo, con la trattativa per il ‘Flaco’ che prosegue, anche se non con l’abbrivio che pareva aver preso giovedì sera. Riepilogando. Pradè ha chiesto il calciatore, il Monza lo valuta intorno ai 20 milioni di euro. Nelle ultime ore si è capito che Galliani (a margine della riunione di Lega ha citato Modugno «Al momento piange il telefono...», ma pare una strategia) ha aperto a una formula che potrebbe andar bene pure alla Fiorentina.

Prestito oneroso pari a 5 milioni, diritto di riscatto intorno ai 12-13 ma che può diventare obbligo in base a una serie di obiettivi personali del calciatore, legati a presenze, gol e assist. Un’idea concreta per andare verso la chiusura è questa. Restano da limare un po’ le cifre, l’accordo tra Colpani e la Fiorentina non sarebbe poi un problema. C’è fiducia intorno all’operazione: i primi giorni della prossima settimana potrebbero essere quelli della fumata bianca. Lo scrive La Nazione.