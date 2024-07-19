Sentite Galliani: "Telefonate per Colpani? Al momento piange il telefono, come diceva Modugno"

Adriano Galliani presente alla riunione della Lega Serie A ha parlato anche di Colpani fortemente accostato alla Fiorentina

A pochi minuti dall'inizio dell'assemblea di Lega Serie A convocata per oggi a Milano, l'amministratore delegato del Monza, Adriano Galliani, ha parlato alla stampa presente per affrontare alcuni temi di mercato. Queste le sue parole raccolte da TMW a cominciare dalla cena di ieri con Stefano Sensi, centrocampista che si è svincolato dall'Inter lo scorso 30 giugno e che due anni fa ha vestito proprio la maglia del Monza, in prestito: "Ieri sera non c'è stata nessuna cena. Casualmente, in un ristorante di Milano, ho incontrato Stefano Sensi. Ci siamo salutati, abbiamo riso e scherzato, ma non c'è stata nessuna trattativa. Non eravamo insieme, eravamo nello stesso ristorante. Abbiamo parlato con cordialità e amicizia, niente di più". Altre chiamate per Colpani? "Al momento piange il telefono, come diceva Domenico Modugno." Lo riporta Tuttomercatoweb

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