Adriano Galliani è il nuovo presidente di Mediaset Premium
La presenza nella società di una figura di grande esperienza nel mondo dello sport e dei diritti tv assicura autorevolezza" è quanto si legge nella nota emessa dalla società della famiglia Berlusconi
A cura di Redazione Labaroviola
25 luglio 2017 17:24
L’ex amministratore delegato del Milan, Adriano Galliani, è il nuovo presidente di Mediaset Premium. Questo ciò che si legge nella nota diramata dalla società di proprietà della famiglia Berlusconi: "Alla vigilia dei nuovi bandi d’asta d’autunno per i diritti tv della Serie A 2018 – 2021: la presenza ai vertici Premium di una figura di grande esperienza nel mondo dello sport e dei diritti tv assicura alla società autorevolezza di standard assoluto".
Fonte: milannews.it