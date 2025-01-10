Galliani: "Parlo con l'agente di Pablo Marí molto spesso, ma nessuno mi ha chiamato per lui"
L'amministratore delegato del Monza ha parlato del difensore spagnolo avvicinato ai viola negli scorsi giorni di mercato
A margine dell'assemblea di Lega, ha parlato a calciomercato.it l'amministratore delegato del Monza, Adriano Galliani che ha commentato il suo legame con Palladino e la trattativa con Pablo Marí: "Parlo con l'agente di Pablo come con tutti perché quando c'è il mercato si fa così, è qualcosa di normale. Non ho ricevuto nessuna chiamata da parte di altre squadre per lui, al momento il telefono piange ma io credo che tutti i giocatori che abbiamo, vogliano provare a salvare il Monza."
Su Palladino: "Lo ringrazio per averci fatto passare due anni meravigliosi, poi ho provato a tenerlo ma non ci sono riuscito ed è una cosa normale. Ha scelto la Fiorentina e lo rispetto, lo abbraccio sempre con affetto perché è un ragazzo eccezionale e ci ha dato tanto. Tornando indietro, non so quanti dirigenti ci avrebbero provato, noi ci abbiamo puntato ed è andata bene, ma anche lui deve ringraziarci comunque."
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