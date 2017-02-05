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Colpo di scena Caceres: supera le visite mediche ma rifiuta il Milan

Adriano Galliani ha parlato ai microfoni di Premium, anche del caso Caceres: "Tutti i dati in nostro possesso parlano di un Milan che sta facendo molto bene. È una crisi di risultati, non di gioco. Ca...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
05 febbraio 2017 15:23
Colpo di scena Caceres: supera le visite mediche ma rifiuta il Milan -
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Adriano Galliani ha parlato ai microfoni di Premium, anche del caso Caceres: "Tutti i dati in nostro possesso parlano di un Milan che sta facendo molto bene. È una crisi di risultati, non di gioco. Caceres? Il ragazzo ha valutato la nostra offerta, ma non ha accettato. Ha superato tutte le visite mediche ma non abbiamo raggiunto l'accordo".

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