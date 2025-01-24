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Galliani: "Pablo Marí è un giocatore forte, quindi è richiesto. Ma non abbiamo chiuso con nessuno"

Intercettato dai media presenti all'ingresso dell'Assemblea di Lega, l'amministratore delegato del Monza, Adriano Galliani, ha così parlato della situazione Pablo Marí, difensore accostato con forza a...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
24 gennaio 2025 13:40
Galliani: "Pablo Marí è un giocatore forte, quindi è richiesto. Ma non abbiamo chiuso con nessuno" -
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Intercettato dai media presenti all'ingresso dell'Assemblea di Lega, l'amministratore delegato del Monza, Adriano Galliani, ha così parlato della situazione Pablo Marí, difensore accostato con forza alla Fiorentina: "Il Monza non smantella, anzi cerca di rinforzarsi. Se partirà qualcuno, arriverà qualcun altro. Pablo Marí è un giocatore forte, quindi è richiesto. Ma non abbiamo chiuso o fatto operazioni con nessuno. Ma ce ne sono altri, più o meno quelli nominati dai giornali, è vero che hanno avuto richieste". 

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