Il Tirreno scrive: "La Fiorentina ha fatto un'offerta per Colpani, ma Galliani l'ha ritenuta troppo bassa"

Il Monza può lasciar partire il suo gioiellino solo a determinate condizioni: i brianzoli chiedono tra i 15 e i 18 milioni di euro

Uno dei nomi accostati al nuovo centrocampo della Fiorentina, oramai svuotato dalle assenze, è quello di Andrea Colpani del Monza. Secondo quanto riporta Il Tirreno, i brianzoli potrebbero lasciar partire il proprio gioiellino in cambio del giusto compenso. I viola avrebbero fatto una prima offerta per il Flaco, questa ritenuta troppo bassa dall'AD Adriano Galliani: il Monza chiede tra i 15 e i 18 milioni di euro e ora starà alla Fiorentina decidere se sarà necessario un simile investimento in porzione di campo fondamentalmente già coperta.

NON SOLO LA FIORENTINA SU BIJOL. LA STAMPA: “IL TORINO CI PENSA PER SOSTITUIRE BUONGIORNO”

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