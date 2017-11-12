Galliani può finire al Real Madrid. Florentino Perez gli ha offerto un ruolo nel consiglio d'amministrazione del Real
Ha 'lasciato' il calcio lo scorso aprile, potrebbe tornarci per la porta principale. Adriano Galliani ha voglia di tornare protagonista nel mondo nel quale è stato grande, secondo La Stampa potrebbe...
Ha 'lasciato' il calcio lo scorso aprile, potrebbe tornarci per la porta principale. Adriano Galliani ha voglia di tornare protagonista nel mondo nel quale è stato grande, secondo La Stampa potrebbe farlo presto. Il presidente Florentino Perez, infatti, ha offerto all'ex amministratore delegato del Milan un posto nel Consiglio d'Amministrazione del Real Madrid. Attualmente Galliani è presidente delle società immobiliari del gruppo Fininvest e di Mediaset Premium: un ruolo di prestigio ma che non ha nulla a che fare con la sua grande passione per il pallone.
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