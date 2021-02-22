Antonini: "Ribery al Monza? Può accadere di tutto, Galliani ottiene sempre ciò che vuole"
Le parole di Luca Antonini alla trasmissione Stadio Aperto di TMW Radio
Luca Antonini, ex giocatore del Milan ed adesso procuratore sportivo, è intervenuto a Stadio Aperto, trasmissione di TMW Radio, per parlare del possibile trasferimento di Ribery al Monza. Ecco le sue parole:
"Possono fare quello che vogliono: se il dottor Galliani si mette in testa una cosa, in un modo o nell'altro la ottiene. Di sicuro se verranno in Serie A, ci sarà da aspettarsi di tutto visto che nessuno si aspettava prendessero Boateng e Balotelli in B. Speriamo riescano a salire, la terza squadra di Milano sarebbe una grande vittoria per noi lombardi".
LEGGI ANCHE:
LA NAZIONE, FISSATO IL RIENTRO DI COMMISSO: IL PRESIDENTE TORNERÀ A FIRENZE INTORNO ALLA METÀ DI MARZO
https://www.labaroviola.com/la-nazione-fissato-il-rientro-di-commisso-il-presidente-tornera-a-firenze-intorno-alla-meta-marzo/131863/