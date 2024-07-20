Colpani ancora fuori per l'amichevole contro il Palermo. Nesta non lo porta neanche in panchina.

Il trequartista bresciano si avvicina alla Fiorentina e Nesta non lo considera a disposizione. Non figura neanche in panchina.

Il "Flaco" Colpani è sempre più lontano dall'ambiente Monza. Oggi il fantasista Italiano è stato escluso da Nesta per l'amichevole che i brianzoli giocheranno contro il Palermo, tutto questo dopo diversi giorni in cui Colpani non si è praticamente mai allenato. L'addio al Monza sembra sempre più vicino e la Fiorentina è alla finestra, con un incontro tra Galliani e la dirigenza viola previsto nei prossimi giorni.

DI MARZIO: “IL BOLOGNA VUOLE DALLINGA COME SOSTITUTO DI ZIRKZEE. SI PUÒ CHIUDERE A 15 PIÙ BONUS”

https://www.labaroviola.com/di-marzio-il-bologna-vuole-dallinga-come-sostituto-di-zirkzee-si-puo-chiudere-a-15-piu-bonus/261395/