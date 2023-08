Galliani: “Se fossi rimasto al Milan avrei tenuto Bonaventura. Nel 2015 l’ho scippato all’Inter”

L’amministratore delegato del Monza, Adriano Galliani, presente alla Versiliana per la presentazione del suo libro scritto con Luigi Garlando, ha parlato in esclusiva a TMW, queste le sue parole:

È iniziato il campionato, le sue sensazioni?

“È presto, troppo presto. Dopo una giornata è difficile fare delle valutazioni, aspettiamo un attimo e vediamo”.

Parlando di mercato. Ci sono novità sulla possibile partenza di Petagna?

“Con il Cagliari c’è una trattativa in corso, vediamo cosa succede. Noi stiamo cercando una prima punta e un centrocampista centrale, non ci saranno altre operazioni. Muriel? Può no che sì”.

Chi l’ha sorpresa di più?

“Devo dire che ho visto Pulisic fare una bella partita. Ma non l’ho vista tutta”.

Cosa pensa di Bonaventura?

“L’ho preso e l’avrei tenuto. Bonaventura è un giocatore formidabile ma oltre a questo è una persona super. È fantastico. Lo intercettai nel 2015 mentre stava andando all’Inter”.

Spalletti in Nazionale, è la scelta giusta?

“Credo proprio di sì, Spalletti è un grande allenatore. L’avevo visto al Forte dei Marmi dieci giorni fa e nessuno si aspettava che Mancini si dimettesse. Spalletti ha dimostrato di essere un grande tecnico, farà bene e ha idee chiarissime. Il suo modulo poi è perfetto”.

