Commisso: “Parcheggi Viola Park? Se avessi saputo dei problemi, avrei cambiato sede”

Rocco Commisso , presidente della Fiorentina , ha parlato attraverso i canali ufficiali della società viola: “Forse non tutti sanno che l’annata 2022-23 è stata quella con i ricavi più alti per la Fiorentina, senza contare le plusvalenze. Di questo siamo molto soddisfatti, è diretta conseguenza dei risultati sportivi. L’inizio di questa stagione? Faccio le corna, ma dico eccezionale, non credevo ai miei occhi ma dopo pochi minuti avevamo già vinto, bravi i veterani ma bravi anche i nuovi, mi hanno stupito Kayode, Bonaventura, Biraghi. I tifosi? A 30 anni avrei fatto cori e gioito con loro, ora mi devo limitare a salutare quando li vedo”.

MERCATO “Ora come ora la squadra è più forte dell’anno scorso. Ai ragazzi ho detto che dobbiamo cominciare come abbiamo finito la scorsa stagione, giocando ogni partita per vincerla. Credo che ce la possiamo giocare con chiunque”.

VIOLA PARK “Ci sono cose buone e meno buone. Da una parte per me è finito, è vissuto da tante persone, prima squadra, giovanili, è bello vedere tutto questo. A Firenze fa davvero caldo, ma sia io sia mia moglie siamo davvero contenti. Però c’è da prendersela con il sistema italiano e toscano: quando ho comprato, nell’arco di due settimane, mi era stato detto che tempo tre anni avremmo avuto tramvia e parcheggi. Oggi nemmeno l’ombra, e questo è un problema per tutti. Se l’avessi saputo, probabilmente non avrei fatto partire nulla, non sarei venuto qua. Non voglio arrivare a rivivere la vicenda stadio. Io ho scommesso che le nostre gru sarebbero andate via prima della gru agli Uffizi che sta lì da 16 anni. Ora mi hanno detto che entro metà settembre forse potremo avere i permessi e fare l’inaugurazione”.

STADIO “Se vedo il sindaco Nardella? Sì, ma la mia priorità ora è il Viola Park. Non capisco tutte queste regole sui soldi che vengono dall’Europa. Negli USA i soldi si usano per aiutare le squadre del Paese, qui invece si va verso il centenario e la squadra ha sempre giocato nello stesso stadio che è vecchio”.