Galliani: "Per Colpani nessuna trattativa in corso ma non so cosa succederà, orgoglioso di Palladino"

Adriano Galliani è stato intervistato dalla Gazzetta dello Sport, queste le sue parole su Colpani e Palladino: "Abbiamo 30 giocatori, qualcuno uscirà. E per far entrare qualcuno di importante, deve pr...

Adriano Galliani è stato intervistato dalla Gazzetta dello Sport, queste le sue parole su Colpani e Palladino: "Abbiamo 30 giocatori, qualcuno uscirà. E per far entrare qualcuno di importante, deve prima partire qualcun’altro. Numericamente siamo a posto ma cercheremo di capire se ci sarà l’occasione giusta per migliorare le nostre qualità. Colpani? Non dico né che si muoverà né che non si muoverà. Faccio mercato da 50 anni, quello che non capita in un mese, succede in un minuto. Ho preso Luca Marrone alle 20.00 e 45 secondi dell’ultimo giorno di mercato e fu decisivo con un gol nella finale playoff. Izzo è arrivato alle 19.58 dell’ultimo giorno di trattative e si è comportato benissimo. Posso dire che per Colpani non c’è nessuna trattativa in corso, poi cosa succederà non lo so"

Dispiaciuto che a lasciare sia stato Palladino?

"Il contrario, sono orgoglioso. Di lui, come di Carlos Augusto all’Inter o per Di Gregorio alla Juve. Raffaele ha scelto una squadra che gioca le coppe europee ed è stata una decisione legittima, io l’ho corteggiato e sperato rimanesse ma i rapporti restano affettuosissimi. Si è comportato bene con noi, poteva andarsene un anno fa e invece ha rispettato la parola data a me e Berlusconi. Non ha fatto nessuno sgarbo al Monza"

INGHILTERRA IN FINALE

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