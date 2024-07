Gazzetta: “Galliani vuole riprendersi Bonaventura. Dopo l’addio alla Fiorentina diventa un obiettivo del Monza”

Nella giornata di ieri, Bonaventura, ma non solo, è stato salutato sui profili social della Fiorentina dopo che non gli è stato rinnovato il contratto. Da oggi, 1 luglio, Jack è libero di trattare con qualsiasi squadra e trasferirsi come free agent. Su di lui c’è l’interesse di Galliani, che lo apprezza molto fin dai tempi del Milan. Come riportato da La Gazzetta dello Sport, infatti, Galliani vuole riportare in Lombardia l’ex numero 5 viola, questa volta però, sulla sponda brianzola.

