Galliani: “Berlusconi ha chiamato Pessina. Io sono andato a pregare in Duomo nei minuti finali”

Dopo la vittoria in rimonta con la Fiorentina, l’ad del Monza Adriano Galliani ha svelato un retroscena importante: “Il presidente Silvio Berlusconi ha parlato con il capitano Matteo Pessina dopo la partita, io l’ho sentito prima del fischio d’inizio, nell’intervallo e dopo la gara. Io, come sempre, per il finale ero in Duomo”, prosegue Galliani, abituato da tempo a trascorrere in preghiera le fasi finali di gara. “Il rigore di Pessina non l’ho visto”, dice del gol valso il 3-2. “Lo vedrò questa sera in tv”. Sulla vittoria in rimonta del suo Monza, Galliani conclude: “Aver conquistato 41 punti è qualcosa di straordinario, ora dobbiamo andare avanti e tentare di scalare altre posizioni”. Lo riporta Sport Mediaset

