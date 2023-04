Palladino: “Sapevamo che la Fiorentina soffriva rilancio del portiere. Sono davvero forti, ti fanno fare male”

Raffaele Palladino ha parlato in sala stampa dopo la vittoria del sul Monza contro la Fiorentina, queste le sue parole:

“La nostra filosofia è quella di giocare da dietro ma se incontri la Fiorentina che ti fa giocare male perchè ti attacca alto, la soluzione è quella del lancio lungo. Oggi abbiamo fatto un ottima partita e siamo contenti dei gol degli attaccanti perchè ci stavano mancando. La partita più emozionante, siamo andati sotto di due gol e l’abbiamo ripresa. Oggi abbiamo incontrato una grande squadra, faccio i complimenti alla Fiorentina, ho avuto la sensazione di aver incontrato una squadra forte allenata da un grande allenatore. Siamo partiti male e abbiamo preso 2 gol, è normale contro questi avversari.

La Fiorentina ti fa giocare male, sono partiti bene, sono difficili da affrontare, ti scombina la fase difensiva. Siamo rimasti in partita, abbiamo avuto troppa frenesia, appena abbiamo trovato le contromisure abbiamo fatto una prestazione da squadra matura. Per riprenderla siamo andati uomo contro uomo, li abbiamo attaccati forte in avanti, abbiamo cambiato le usciti, abbiamo accettato anche di prendere qualche ripartenza. Oggi l’hanno ripresa i ragazzi

Avevamo studiato e visto che la Fiorentina aveva sofferto la palla forte del portiere sul rinvio, dovevamo andare in verticale per mettere in difficoltà la Fiorentina visto che loro andavano forte e pressavano alti. La colpa dei primi 15 minuti è mia, ho preparato la squadra in maniera diversa dal solito, poi abbiamo fatto gli accorgimenti giusti e l’abbiamo ripresa

Dobbiamo riflettere sul motivo per cui non riusciamo a fare bene i primi minuti, non è la prima volta che accade, ne ho parlato alla squadra ma devo capire cosa accade. Ci è successo anche nei primi minuti del secondo tempo, prendiamo sempre troppi gol in questo momenti”

